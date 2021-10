ZEITGEIST* JA FOMO* ÕHTULEHE TOIMETUSES: lae torud täis, sest Enefit Green tuli börsile 

Kolleeg Katrini finantsteadlikkus oli veel aasta eest selline, et ta võis ootamatul hetkel teatada, kuidas ta aasta eest ostis mingist „Hiina poest“ paari kingi ja pole neid siiani kätte saanud. Lähemal uurimisel selgus, et „Hiina pood“ on mingisugune suvaline petulehekülg. Seejärel hakkas aga Katrin toimetama Õhtulehe rahanutikuse tekste ja seejärel annab ta ka ise investeerimissoovitusi, mis on üldsõnaliselt „Osta kinnisvara ja maad, sest nende hind ei lange“.