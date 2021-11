Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa unistuste jagamisest: lähedased inimesed ei olegi kõige paremad, kellega nõu pidada, sest nemad suurendavad meie kahtlusi 

Tiina Saar-Veelmaa: „Tänapäeva karjäärinõustajad ei ole võimelised ütlema, mida tegema pead, sest uusi ametikohti sünnib kogu aeg juurde. Uue kutsumuse võib leida näiteks siis, kui hakkad kasutama oma andeid.“ Foto: Stanislav Moshkov

Tiina Saar-Veelmaa on karjäärinõustamisega tegelenud juba pea 20 aastat, nõustanud nii tippjuhte kui ka noori. Tänu temale on paljud inimesed oma elule otsa vaadanud ja õnnelikult tööredelil järgmise sammu astunud. Seega mida teha, kui tööl käimine tõesti enam ei istu, aga ära minna ka ei julge, samas vasardab kuklas mõte, et äkki ikka teeksin seda „oma asja“?