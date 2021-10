Hea elu disainer ja karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa õpetab, kuidas teha kannapööret! 

Tiina julgustab tegema elus kannapöördeid. „Lugesin hiljuti raamatut «Radical help“, kus räägitakse 11 karjäärist elu jooksul. Tänapäeva karjäärinõustajad ei ole võimelised ütlema, mida tegema pead, sest uusi ametikohti sünnib kogu aeg juurde. Uue kutsumuse võib leida näiteks siis, kui hakkad kasutama oma andeid. On mõistetav, et inimesed tahavad olla vabad ja realiseerida oma kutsumust.

Meie enda meel hakkab nägema takistusi ja kahtlema ning siis otsima argumente, miks seda mitte teha. Kusjuures lähedased inimesed ei olegi kõige paremad, kellega nõu pidada, sest nad suurendavad meie kahtlusi. Kui inimesel on õhkõrn unistus, tuleb sellega ringi käia hellalt. Algul peab andma hästi palju ruumi unistamisele, eriti visualiseerimisele, milline see elu siis välja näeb, kui olen selle ellu viinud. Me peame kõigepealt pikalt toitma ja väetama seda unistust.

«Psühholoogid näevad, et laste ja noorte depressiooni on nii palju, sest nad ei suuda toime tulla reaalsusega, mis valmistab pettumust. Nõudmised on nii kõrgeks aetud, eesmärgid pilvelõhkujate pikkused, surve vanemate, kooli ja ühiskonna poolt on metsik ja tulevik hirmuäratav. Lapsed on lõiminud end sotsiaalvõrgustikesse, kus on võimalus võrrelda end kogu maailma noorsooga! Pidev analüüs, kas ma olen piisav, teeb nende elu väga kibedaks. Mõni lööb käega, mõnel arenevad välja käitumis-, ärevus- või psüühikahäired.