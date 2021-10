Lugeja küsib: Mida teha, kui Facebook Marketplace’ist ostetud toode ei vasta ootustele? 

„Ostsin Facebook Marketplace’ist vaasi, kuid see oli saatmise käigus katki läinud. Vaas oli ilmselgelt kehvasti pakitud, sest see oli karpi pandud ilma vooderduseta. Kui ma müüjale sellest kirjutasin, siis tema sellega ei nõustunud ega olnud nõus ka raha tagastama. Mis õigused on mul purunenud asja eest raha tagasi nõuda?“ uurib Merle Paidest