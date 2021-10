Lugeja küsib: Kas oma käsitööd müües tuleb maksta tulumaksu? 

Kui tegemist on pigem juhusliku tegevusega, tuleb teenitud tulu deklareerida kui „kasu vara võõrandamisest“. Seda tuleb teha müügile järgneval aastal ja tasuda kasult tulumaks. Kasu on müügitulu, millest on maha arvatud soetusmaksumus ja müügiga otseselt seotud kulud. Kusjuures kõik kulutused peavad olema dokumentaalselt tõendatud.