Raha pööningul | Vana õlleankru hind küünib isegi 165 euroni! 

40–130 eurot

Kõige väiksemad müügis olevad nõud mahutavad 40 liitrit vedelikku, näiteks portaalis Retro 24 on müügis üks paksust terasest õlleankur hinnaga 40 eurot. Kuulutustelehes Kuldne Börs on pakkumisel 70liitrine ja 105 sentimeetri kõrgune töökorras õlleankur alghinnaga 100 eurot. Samast leiab 50liitrise, mille hinnaks küsitakse 120 eurot. Oksjoniportaalis Osta.ee on pakkumisel kraani ja sangadega õlle- või siidriteoks sobiv 50liitrine nõu alghinnaga 130 eurot.

150–165 eurot

Kuulutustelehes Kuldne Börs on saadaval 50liitrine õlleankur hinnaga 150 eurot, samas ka omatehtud 70liitrine, mille müüja ootab huviliste hinnapakkumisi. Soovis on 60liitrine ja 97 sentimeetri kõrgune ankur hinnaga 155 eurot. Okidokis pakutakse heledat 40liitrist anumat hinnaga 160 eurot. Kõige mahukam järelturul pakutav õlle- või veininõu on müügis Soovis – see on 140liitrine ja hinnaks küsitakse 165 eurot.