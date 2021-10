NIPIRAAMATU KAANELUGU | Hea elu disainer Tiina Saar-Veelmaa teab tööõnne valemit ja õpetab seda ka sulle! 

Tiina Saar-Veelmaa Foto: Stanislav Moshkov

Ilmselt on kõik elus tundnud tööstressi ja süüdistanud ennast saamatuses ning siis imestanud, et tühja tunnet ei leevenda ka palgasedel. „Selge on see, et ainult töö kedagi õnnelikuks ei tee,“ ütleb Tiina Saar-Veelmaa, kes on pikalt uurinud tööõnne saladusi. Kui aga muu elu on paigas, on tööl inimese terviklikus õnnetundes väga suur roll.