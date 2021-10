Ole juba noorelt nutikas tarbija! Nii pole karta, et tulevikus kodu ostmata jääb 

„Küll vanast peast jõuan magada, praegu on vaja kõike proovida, elu nautida.“ Kõlab tuttavalt, kas pole? Nii mõtlevad paljud noored ja ega see just vale ei ole. Elu tuleb kindlasti nautida, lihtsalt vastutustundlikult. Seda igas mõttes, ka rahalises, sest mõtlematult tehtud otsused võivad aastaid hiljem sinu suurematele plaanidele pidurit tõmmata.

Just hilinenud maksed on üks peamisi laenutaotluste tagasilükkamise põhjusi. Tihti tuleb eitav vastus pangast üsna ootamatult, sest kõik tundub ju olevat hästi. Tea aga, et krediidiajalugu on väga pikk ja noorena tehtud läbimõtlemata otsused, võivad hilisemad head plaanid ära rikkuda.