STARDI TARGALT: 10 asja, mida peab teadma alustav investor 

Foto: Pixabay

Investeerimine on saavutanud Eestis enneolematu populaarsuse, mis tähendab, et iga päev leiab aktsiaturgudele tee ka rohkelt uusi investoreid. Et sind investeerimismaailma saabumise puhul tervitada ja sulle toeks olla, jagab LHV finantsportaal olulisi soovitusi, mida iga alustav investor võiks arvesse võtta.