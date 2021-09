Soovid kinnisvara osta? Ülevaade võimalustest praegusel laenuturul 

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on huvi kinnisvara finantseerimise osas suur olnud alates selle aasta algusest ning tõusnud septembri veelgi. Tunnetuslikult on ka investeeringuks ostetava kinnisvara hulk pisut kasvanud, kuid põhiliselt soetatakse ikkagi kodusid. „Kodud jäävad inimestele kas väikeseks või suureks, mistõttu vahetatakse need välja. Samas ostetakse ka maakodusid, kus on võimalik elada aastaringselt,“ toob Pärgma tehingutest näiteid.