UUDIS | Tallinnas käivitati Euroopa esimene kartongpakendite tagastamise pilootprojekt  

Tetra Paki ellukutsutud pilootprojekt tähendab, et koostöös taaratagastusautomaatidega tegeleva ettevõttega RVM Systems lisatakse kartongpakendite automaat juba toimiva kogumissüsteemi juurde, kuhu seni on tarbijad saanud viia pandipakendeid.

Tetra Paki eesmärk on tõhustada kartongpakendite kogumist ja ümbertöötlemist nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides, et tulevikus jõuaksid joogipakendid prügimäe asemel ümbertöötlusesse. „Kartong on liiga hea materjal, et seda mitte koguda, ümber töödelda ja taaskasutada. Kui inimesed tulevad Ülemiste Keskuse pilootprojektiga kaasa, siis plaanime kartongpakendeid hakata koguma ka teistes Euroopa riikides. Kartongpakendid saab pärast ringlussevõttu muuta pappkarpideks või salvrätikuteks, mittepaberist komponente saab ümbertöödelda teistesse toodetesse. Ettevõte saab nüüd hinnata, mil määral võiks seda tüüpi kogumislahendus aidata kaasa kartongi kogumise suurendamisele Baltikumis,“ sõnas Baumane.