OLUKORD KINNISVARATURUL: kas buum on sügiseks vaibunud või jätkavad hinnad endiselt tõusutrendis? 

Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebase sõnul oli kinnisvaraturg selle aasta esimeses pooles tõepoolest väga aktiivne. „Võis isegi märgata, et korterite peale käis oksjon, kus kohapeal kõige kõrgema hinna pakkunud ostja sai korteri endale,” räägib ta olukorrast. Olukord on selgelt muutumas, millele annab kinnitust ka väike langus laenumahtudes. „Hetkel dikteerib kinnisvaraturu olukorda pakkumine, mis on oluliselt väiksem, kui näiteks eelmisel aastal samal ajal. See tähendab, et müügis oleva kinnisvara hulk on oluliselt vähenenud ning ostuhuvilistel seega vähem valikuvõimalust,” selgitab Rebane. Viimane on omakorda muutnud ostjaid ettevaatlikumaks ja kaalukamaks. Nii on tema sõnul klient kindlasti valvsam ja mõtleb, kas tal on mõistlik hetkel sellise hinnaga kinnisvara osta. Seega võib öelda, et suurt kasvu pole hetkel näha, pigem toimub turu stabiliseerumine.