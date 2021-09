5 EUROT ELEKTRIENERGIA EEST?! Kuidas on see võimalik? Kas istudes kodus peeruvalgel? 

„Ma siin Eleringis küsisin just kõrvaltoas istuva kolleegi käest, mis tema aastane elektritarbimine on. Tal on kahetoaline korter, ta tarbib kuskil 1,2 megavatt-tundi aastas elektrit ja maksab kuus elektrienergia eest kuskil viis eurot,“ lausus Eleringi juht Taavi Veskimägi Rahvusringhäälingule. „Isegi kui hind nüüd tõuseb, ütleme, kaks korda, siis maksab kümme, tõuseb kolm korda, siis 15 eurot. Kindlasti võib selle üle arutada, kas viis eurot on suur raha või väike raha ühe leibkonna jaoks. Aga me peame siiski aru saama, et pealkirjana kindlasti kallim elektrihind on hästi kõlav, aga selle mõju enamikule leibkondadele, ka Eestis ja ka tänase Eesti heaolutaseme juures, on juba selline, et ta ei ole kindlasti tappev,“ leidis ta.