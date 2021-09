Sulle meeldib meisterdada? Siis on EHE-märgisega töötoad kindla peale minek, soovitab Eesti turismiinfo veebikülg Puhka Eestis. Õpi tegema võid, jäätist, kohukest, punutud korve, savinõusid, sõira ja palju-palju muud. Ökoturismimärgis EHE tähendab, et need muuseumid või reiside korraldajad hoiavad kohalikku kultuuri ja loodust ning töötavad jätkusuutlikult.