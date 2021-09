Pangad: kalli pensionirahaga pole mõistlik tasuda odavat eluasemelaenu 

„Teisest kuni seitsmenda septembrini on tagastatud eluasemelaenusid meie juures 650 laenu ulatuses, keskmise summana kuskil 10 000 eurot. Eelmise aasta igakuiselt tagastatud laenude keskmine oli 130 lepingut. Sellel aastal oli nii, et 3. septembril tagastati juba veidi üle 300 lepingu,“ rääkis Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

„Kodulaene tagastasid peamiselt need kliendid, kelle laenujäägid olid väiksemad ja kes said pensionirahast täies ulatuses oma laenukohustused lõpetada. Kodulaenude puhul jäi keskmine tagastatav summa 8000 euro kanti,“ ütles SEB panga erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

Kuid üldiselt on kliendid kustutanud ka hiljuti võetud kodulaene, samuti on vähendatud ka oma laenukoormust. Rebane ütles, et kui kõrge intressiga laenudest on otstarbekas vabaneda, siis pikka aega kogutud ja hea tootlusega pensionirahaga ei ole mõtet maksta ära eluasemelaenu, mille intressid on praegu ülisoodsad.

„Me räägime kuskil kaheprotsendilise intressiga laenudest. Hetkel on inflatsioon viis protsenti, mis on juba mitu korda kõrgem kui intress, mis tähendab seda, et tegelikult sellise intressiga laene ei ole mõistlik tagasi maksta. Me teame, et pensionifondide keskmine tootlus on kuskil neli ja pool protsenti, mõnel juhul viis-kuus protsenti, viimase aasta jooksul isegi 15 protsenti,“ lausus Rebane.