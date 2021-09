Lapsepõlveunistus saab teoks! Naine teeb nunnut minimõõtu nukumööblit 

Käsitööga tegelesin juba koolitüdrukuna ja osalesin siis ka mitmel käsitöövõistlusel. Mulle meeldib tähtpäevadel kingituseks midagi ise teha ja nii on valminud igasuguseid esemeid. Tagasiside on alati olnud hästi soe ja armas. Mitmeid kordi on küsitud, et miks ma oma käsitööd kunagi müüma ei ole hakanud. Nii otsustasingi, et just nukumööbel on see, millega sooviksin hakata tõsisemalt tegelema. Esimesed prototüübid tootmiseks valmisid aasta aega tagasi ja jõuludeks oli valmis esimene sari.