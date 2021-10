HÄDAVAJALIK KODUKONTORIS: milline on parim koduprinter?  

Odav on hoopis kallis

Üldiselt on reegliks, et mida odavam on printeri ostuhind, seda kulukamaks kujuneb selle ülalpidamine. Seda põhjusel, et ostetud masinas olev toonerikassett saab ruttu tühjaks ja uue ostmine on kallis. See kehtib nii laser- kui ka tindiprinterite puhul. Enne soodsa hinnaga printeri ostmist tasub seega kontrollida, milline on toonerikasseti hind ja ka saadavus.

Kodutarbijale mõeldud laser- ja tindiprinteri mustvalge originaalkasseti keskmine hind on u 50−60 eurot, millega saab printida u 1500 lehekülge. Tindikasseti maksumus on 10−30 eurot ja sellega saab printida u 500 lehekülge. Enamasti prinditakse kodus vähe ehk u 100 lehte kuus. Seega, kui tead, et kasutad printerit pigem harva, siis tooneri hinna pärast muretsema ei pea.

Värviprinter

Värvilise trüki jaoks on soodsa hinnaga laserprinterite kõrvale tulnud ka täidetava tindipaagiga tindiprinterid. Kui kõrvutada kassettide hindu, siis laserprinteri ühe värviga originaalkasseti hind on 50–100 eurot; neid on printerisse vaja neli ja printida saab 1000−2500 lehekülge. Samas Epsoni L-seeria tindiprinteri kassetti saab kasutaja ise pudelites olevate originaaltintidega täita 25 euro eest ja printida 6000 lehekülge. See annab vabaduse vajutada printimisnuppu suurema südamerahuga.

Tuled ja viled

Eriti mugavaks teeb printimise see, kui ei pea arvutijuhet printeriga ühendama või saab dokumendi välja trükkida otse telefonist. Selleks vajalik WiFi-liides on olemas enamikul tindiprinteritel, kuid laserprinterite puhul peab iga mudeli WiFi-valmidust kontrollima. Selle liidesega laserprinterid on 15−30 eurot kallimad.