Kuidas läheb elu kodukontoris? 

Mis on sinu jaoks kodukontori plussid?

Peamiste plussidena toodi välja aega ja raha, mis muidu kuluks töö ja kodu vahet sõitmisele. Sama olulised on väikesed pausid, mille ajal saab pesta nõusid, panna pesu masinasse või kuivama, lilli kasta ja käia kiirelt koeraga jalutamas, seda linnas kontoris tööl olles kindlasti teha ei saa. Märgiti ära ka, et kodus töötades ei pea ennast meikima ega korralikult riidesse panema, „tööle minekuks“ piisab ka mugavatest dressidest. Kodukontoris tuntakse mõnu ka rahulikumatest hommikutest, valju häälega mõtlemisest, ise enda aja juhtimisest ning hiljem ärkamisest. Mõnel vastajal on vähenenud lausa kohvi joomine, mida muidu kolleegidega koos liigtarbiti.