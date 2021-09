Köögikombain – väärt abiline hoidistajale 

Köögikombaine on teenimatult nähtud kui tülikalt ruumimahukaid kodumasinaid. Tegelikkuses on aga vastupidi – üks seade on mitme köögitarviku asemel ja säästab hoopis ruumi.

Riivimine, viilutamine, tükeldamine

Kombain on tubli abimees salatite ja toormaterjali ettevalmistamisel. Eriti praegu, kui hoidiste tegemine on kõrgpunktis, säästab perenaine aega käsitsi riivi-mise ja hakkimise arvelt. Kombainide suur eelis on võimsus – käsitsi töötamise vastu ei ole ju ükski kombainitootja, kuid inimesel saab lihtsalt ramm otsa ja ka aega kulub palju rohkem. Köögikombainidega on alati kaasas hea suur anum (3–7 l), mis mahutab hulgaliselt hoidiste tegemiseks vajalikku toormaterjali. Kausid on vastupidavast ja kergesti puhastatavast materjalist, enamasti roostevabast terasest või plastist