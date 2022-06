SURFIGURU SELGITAB: kuidas valida endale sobivaim aerulaud ehk SUP?

Surfiguru, kaheksateistkümneaastase kogemusega lohesurfar, kaheksa aastase kogemusega SUPitaja ja instruktor Ivari Järvekald selgitab, et enne SUP laua soetamist peaks endale selgeks tegema järgneva. „Kõige tähtsam on läbi mõelda need kohad, kuhu on plaan minna SUPitama. On see siis meri, jõgi, tiik või järv ehk on see siseveekogu või meri. Ja samuti peaks selge olema SUPitamise eesmärk: kas soovitakse sõita lainet, teha touringut või hoopis lauaga võistlema hakata. Sealt hakkavadki valikuvõimalused pihta.”

SUP laudade hinnavahed küündivad mitmete tuhandete eurodeni. Odavamad lauad saab kätte ka paarisaja euroga. Milles seisneb selline hindade erinevus?