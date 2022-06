PÕRGUKUUMUS LÄMMATAB? Ekspert selgitab, kuidas ruume tõhusamalt jahutada

Kuuma suve tõttu võib temperatuur tõusta ka eluruumides 30 soojakraadi lähedale. Mida teha, et põrgukuumust peletada? Kuidas valida jahutusvahendeid? Millised variandid on ruumide jahutamiseks passiivsete meetmetega?

Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Jarek Kurnitski selgitab, et kuumuse tõrjumiseks on kõige parem viis õhksoojuspumba paigaldamine, mis on eriti lihtne väikeelamute puhul. „Tavaliselt paigaldatakse üks elutuppa või alumisele korrusele ja teine õhksoojuspump teisele korrusele, näiteks esikusse, et jahutatud õhk läheks uste kaudu magamistubadesse laiali,“ selgitab ta.

„Muidugi temperatuurierinevused tubade vahel jäävad, kuid maja ei kuumene sellisel viisil üle, et seal põrgulikult kuum oleks. Eramutes tavaliselt selliseid lahendusi ei tehta, et igas toas on jahutamisel omaette temperatuuri reguleerimise võimalus, vaid kasutatakse natuke lihtsamaid lahendusi, kuna jahutusvajadus on tavaliselt ainult lühikese aja jooksul,“ ütleb Kurnitski.