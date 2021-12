BÖRSIL RANTJEEKS SAAMISE VALEM: kuidas elada vaid dividendidest?  

Rantjee-elu, mida marksismi-kommunismi teoreetikud niivõrd põlgasid – ilmselt seetõttu, et ise nad seda elada ei saanud – tähendab võimalust ära elada sissetuleku saamiseks lillegi liigutamata. Väärtpaberiinvestori rantjee-elu näeb välja selline, et korra või paar aastas laekuvad arvele aktsiaportfelli dividendid, mis on piisavad, et võimaldada elada muretult kogu aasta.