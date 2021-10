Ära maga head võimalust maha! Räägi ülemusega palgatõusust just õigel ajal 

Foto: Pexels

Palgatõusu küsimisel on kõige tähtsam ajastus: kui see on vale, võib tööandja palgatõusu soovist keelduda ja jääda pikemaks ajaks niisugusele mõttele suletuks. TopResume on toonud välja mõned olulisemad mõtted ja soovitused, millal on kõige õigem aeg palgatõusust rääkida.