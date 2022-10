MOBIILILE KAITSEKS KLAAS VÕI KILE? Ekspert ütleb täpselt, millal üht või teist eelistada

Mobiiltelefonide hoolduse ja remondiga tegeleva Mati Mobiiliäri omanik Mati Aun kinnitab, et ei kaitsekile ega -klaas anna garanteeritult 100% kaitset. „Ka kõige paremates ümbristes ja turvaklaasidega kaitstud telefonide ekraanid on katki läinud,“ selgitab Aun. „Kui ma ise peaks enda telefonile paigaldama, siis ma kindlasti paneks turvaklaasi, seda on lihtsam paigaldada ja minu silmis on see efektiivsem kõigile (kasutajatele),“ ütleb Aun.