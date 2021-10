Paljuräägitud indeksfondid – kuidas ja miks neisse investeerida? 

Väikeinvestor, blogija ja rahatarkuse treener-koolitaja Jekaterina Tint selgitab, et alustada tuleks sellest, et leiad endale sobiva ETFi. Edasine ostuprotsess sõltub juba pangast või maaklerist, mida osakute ostuks kasutada. „Tuleb arvestada, et pankades on ETFi ostu tehingutasud suhteliselt kõrged, tavaliselt alates üheksast eurost tehingu kohta. Seega, et panga kaudu investeerides oleks teenustasu mõistlik ehk alla ühe protsendi tehingu väärtusest, tuleks korraga investeerida vähemalt 900 eurot.“ Tint lisab, et väiksema teenustasuga on võimalik ETFidesse investeerida LHV kasvukonto kaudu ning ilma tehingutasudeta ja madalate tasudega indeksfonde leiab ka näiteks Swedbanki Roburi fondide seast.

Tint räägib, et kuigi ETFide hulgast on võimalik leida kohe selliseid, mis sisaldavad nii arenenud kui ka arenevate riikide aktsiaid, on tema otsustanud, et valib pigem mitu erinevat ETFi. „Nii saan veidi spetsiifilisemaid valikuid teha ja investeerida nendesse erinevatel aegadel. Eesmärk on saada paremat tootlust, millega võib aga kaasneda ka suurem risk.“

Märten Kress Foto: Erakogu

Algajale sobib pigem laiapõhjaline ETF

Investor Märten Kress soovitab oma blogis dividendinvestor.ee algajal valida laiapõhjalise ETFi. See on selline börsil kaubeldav fond, mis järgib võimalikult suurt hulka investeerimisvõimalusi sisaldavat alusindeksit. Miks laiapõhjaline? Sest kitsama varaklassi, sektori või piirkonna valimine suurendab ebaõnnestumise riski. „Puht tõenäosuslikult tasub algajal jätta igasugu kitsa majandussektori, riigi, investeerimisstiili ja muud niši-ETFid ajaks, kui ta on turgu tundma ja tunnetama õppinud. Teine ja mitte üldse vähem oluline tegur on ka tõsiasi, et mida spetsiifilisema ja kitsama ETFiga on tegu, seda suurem on hinnakõikumiste ulatus ja kõrgemad on ka kulud,“ selgitab Kress blogis.

Ta toob laiapõhjalistest aktsiaturgude ETFidest välja Vanguard FTSE All-World UCITS ETFi, iShares Core MSCI World UCITS ETFi, iShares MSCI World UCITS ETFi (Dist) ja db x-trackers MSCI World Index UCITS ETFi 1C ning võlakirja-ETFidest näiteks iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETFi ja iShares US Aggregate Bond UCITS ETFi.