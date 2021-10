Maailmaparandaja Eva Truuverk: iseendaga tülliminek on suurim rumalus!

Saaremaal sündinud, kuid Tallinnas elav Eva tunneb end hästi nii maal kui ka linnas – talle on oluline kahe koha tasakaal. «Kui suvel maale sõidan, siis juba autos võtan kingad jalast ja jätangi need sinna. Olen seal kogu aeg paljajalu nii metsas kui ka kodumurul. Metsa ma ei karda, võin täiesti võõrast kohast sisse minna ja oskan sealt ka välja tulla. Samas armastan kordades rohkem merd. Kui Valdur Mikita raamatutest saab lugeda eestlastest kui metsarahvast, siis mina olen kindlasti mereääre inimene,» sõnab saarlane.

Kirglik reisija

Maailmaavastamise kire sai Eva külge juba väga noorelt ja see on teda viinud külastama 59 riiki, millest paljudes on ta käinud korduvalt. «Kunagi olin valmis minema kasvõi Pärnu maantee otsa ja hakkama hääletama. Reisikihk oli nii suur, et ma pidin kuhugi lihtsalt saama. Praegugi läheksin hea meelega rändama, aga samas ei tunne ma ennast ka ahistatuna, et reisida ei saa,» tõdeb Eva.

Reisisihtkohtadest julgeb ta kindlasti soovitada Mehhikot, kus on kõik olemas: ookean, Kariibi meri, kõrged mäed, saared, kõrbed, džunglid, suured ja väikesed linnad ning rikkalik kultuuripärand. Reisidel on olnud üks tema lemmikharrastusi sukeldumine. Nii meenuvad talle ka Mehhikos Yukatani poolsaarel olevad koopad, mis on sukeldujate paradiis.

Stress kaob sportides

Juba väikesest peale on Eva mänginud võrkpalli ja veidi arvutades saab ta staažiks 30 aastat. Sellele on lisandunud tennis, mida ta on nüüdseks mänginud 25 aastat. «Mulle väga meeldivad pallimängud. Olen kindlasti meeskonnamängija, sest mulle meeldib suhtlemine selle juures. Võrkpallis mängisin ikka võidu peale – siis minus oli veel seda sportlikku võidutahet. Nüüd, tennist mängides naudin väljakul olemist. Isegi kohati on kurb, et mul pole enam seda lähen-nüüd-võitma-suhtumist. Mulle tundub mu vastasmängija alati nii toreda inimesena, et mul on üdini hea meel, kui tema võidab. Juba mitu aastat mängin ma paarismängu, üksikmängu tuleb harva ette,» mõtleb ta koroona tõttu soiku jäänud spordielu peale.