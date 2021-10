6 asja, mida peaks teadma enne, kui kahe peale kodu hakkate soetama 

Hinda oma võimalusi realistlikult

Mida peaksid kaaluma laenu võtmisel?

Kodu soetamisel tuleks kõigepealt hinnata oma maksevõimet ning siis uurida, kas ja kui palju on pangast võimalik laenu võtta. Laen ja vastutus on solidaarsusest tulenevalt mõlemal osapoolel võrdsed. End pikaajalise laenukohustusega sidudes tuleks kindlaks teha, kas olete mõlemad lepingu tingimustest aru saanud ning kõigi oma õiguste ja kohustustega kursis. Küsimuste korral on alati võimalik pöörduda laenuhalduri poole. Lisaks tuleb laenu võtmisel meeles pidada, et sellega kaasneb omafinantseeringu (vähemalt 10% vara maksumusest) või lisatagatise kohustus. Seega on hea juba aegsasti enne ostu säästetud raha üle lugeda ning hinnata, kas panustada kõik ostuks või jätta osa sisseelamiseks.

Kuidas laenu tagasi maksta?

Laenu tuleb hakata tagasi maksma igakuiselt ja kindlate maksetena. Seega on hilisemate lahkarvamuste vältimiseks mõistlik enne laenu võtmist arutada, kuidas edaspidi oma pere tulud ja kulud eelarvestate ning kuidas ühiste rahaliste kohustustega jätkate. Võimalusi on siinkohal mitmeid:

näiteks võib üks pool tasuda laenumaksed ning teine jooksvad kulud (toit, meelelahutus, kodu ülalpidamiskulud jne);

samuti võivad osapooled otsustada katta ühiselt nii laenukohustuse kui ka jooksvad kulud, kuid sel juhul tuleks meelde jätta, et laenu kuumakse debiteeritakse ühe laenusaaja kontolt. Seega peab tegema kindlaks, et üks osapool kannab kokkulepitud raha enne maksekuupäeva teise osapoole kontole.