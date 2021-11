Investeerimine pole raketiteadus! 5 lihtsat selgitust algaja investori küsimustele

Miks üldse investeerida?

Mida nooremalt investeerimist alustad, seda väiksema summa pead soovitud eesmärgi saavutamiseks kõrvale panema. Näiteks kui investeerid 100 eurot ning teenid sellega ühes aastas 10 eurot, siis on su vara kasvanud 110 euroni. Kui sa raha välja ei võta, siis hakkab sinu 10-eurone kasum omakorda tulu teenima. Seega, mida varem investeerimisega alustad, seda rohkem on sul aega raha kasvatada.



Kuidas otsustada, kuhu investeerida?

Enne investeerimist tasuks mõelda sellele, millised on su teadmised, kogemused ja huvid. Kasulik on investeerida valdkonda, mille uudistega oled igapäevaselt kursis, või ettevõtetesse, mille tegevust jälgid ning tooteid tead. Kindlasti ei tohiks investeerida ettevõtetesse ning instrumentidesse, millest sa aru ei saa. Tark on mõelda ka sellele, kui palju aega oled valmis investeerimisele panustama ning kas vajaksid ka abikäsi.

Investeerimine pole raketiteadus! Foto: Austin Distel / Unsplash

Fondid, võlakirjad ja aktsiad – mis need on?

Aktsia on osalus kindlas ettevõttes, mida saab osta börsilt. Aktsiate ostmisel on kõige lihtsam alustada Tallinna börsist, sest aktsiate kohta on rohkem eestikeelset informatsiooni ning samuti ei pea muretsema tehingutasude pärast.