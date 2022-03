KEVADINE AUTOHOOLDUS | 4 põhjust, miks just nüüd oma sõiduk teravama pilguga üle vaadata 

„Krõbedad talveolud vajavad meie kliimas omi meetmeid nagu näiteks teede igapäevane soolamine või liivatamine. Need kipuvad moel või teisel autole oma jälje jätma, seades ohtu nii sõiduki eluea kui ka liiklusohutuse tagamise,“ selgitab Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa ning lisab, et just seetõttu on oluline hooaja vahetudes sõiduki hooldamisele erilist tähelepanu pöörata.