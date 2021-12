Ees ootab pliidivahetus. Kas valida induktsioonpliit või mitte? 

Induktsioonpliidi üks suuremaid plusse on energiasäästlikkus. Kui teised pliidid hakkavad nupust sisse lülitades kohe tööle, siis induktsioonpliidi plaat soojeneb alles siis, kui anum on asetatud tundlikule alale. Piltlikult öeldes suleb pliidile asetatud pott vooluringi ja tänu sellele hakkab soojenemisprotsess tööle. Kui pott tulelt võtta, lõpetab pliit töötamise. Moodsamad induktsioonpliidid lülitavad end pärast poti tulelt eemaldamist ise täiesti välja, vanemaid on vaja ise välja lülitada.