Jurist selgitab: 3 lahendust, mida teha võlgu jäänud ja seejärel haihtunud üürnikuga

Teine variant on teha avaldus maksekäsu kiirmenetluse vormis menetlemiseks. Sellisel juhul lahendab kohus maksekäsu avalduse saamisest kümne päeva jooksul. „Maksekäsu puhul on võimalik kiirmenetluses esitada nõue kuni 6400 euro väärtuses ning seda olenemata üürikodu asukohast. Samas on maksekäsu puhul vaja maksta ka riigilõivu kolm protsenti nõudelt, minimaalselt 45 eurot,“ ütleb Siht.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on kohtule võimalik esitada e-toimiku portaalis. Ka sel juhul on nõutud andmed, mida iga avaldus peab sisaldama. Juhul kui avaldus on korrektselt vormistatud, toimetab kohus väidetavale võlglasele makseettepaneku ning vastuväite blanketi.

Kui võlgnik esitab kohtule põhjendatud vastuväite, menetletakse juhtumit avalduse esitaja soovil edasi kohtus. Samas ei ole see aga kohustus. Samuti tuleb teada, et kui avaldus jäetakse kohtu poolt sootuks rahuldamata, ei saa avalduse esitaja seda otsust kohtusse edasi kaevata.

Kui võlgnikul vastuväiteid pole või ta nende esitamise võimalust ei kasuta, on üürnik kohustatud oma võla tasuma. Kui ta seda ka siis ei tee, saab üürileandja taas pöörduda kohtutäituri poole, kes juba karmimate meetoditega raha hankima hakkab ning võlgniku asukoha välja selgitab.

3. Pöördu kohtu poole

Kolmas variant on pöörduda otse kohtusse, kuid seda tuleks teha alles siis, kui muud variandid on ennast ammendanud või kui kahju on nii suur, et see muude variantide puhul paika pandud kahjulagede hulka ei mahu. „Kohtusse pöördumine on kõige aja- ja rahakulukam variant, seega tuleks mitu korda kaaluda, kas see üldse on mõistlik,“ ütleb Siht. Kohtusse pöördumise riigilõivude arvutamise tabeli leiab Riigi Teatajast.

Siht hoiatab, et lisaks sellele, et kohtusse pöördumine on rahaliselt kulukas, peab selleks hetkeks olema kohtule ka selgitatav, et muud sammud on end ammendanud. „Kui võlgniku asukoht on teadmata, tuleb kohtusse pöördumisel ka selgitada, mida oled enne seda sammu ette võtnud, et võlgnikuga ühendust saada,“ ütleb ta.