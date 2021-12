PUUST JA PUNASEKS: kuidas alustada investeerimist Balti börsile?

Esmalt tuleb omada arvelduskontot mõnes pangas, mis vahendab väärtpaberitega kauplemist. Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuhi Ott Raidla sõnul on üldjuhul kõik suured pangad maakleri staatuses, seega kui investeerimishuvilisel on mõnes Eestis tegutsevas pangas arvelduskonto, on esimene samm juba tehtud.