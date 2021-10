Korteris uputab! Kes korvab alumise naabri kahjud?

Vesi tilgub või niriseb. Kui segisti tilgub, ei maksa ootama jääda aega, kui tasapisi tilkumisest on saanud voolav juga – targem on parandamine või vahetamine kohe ette võtta. Tilkumine ei ole ainult tüütu, vaid võib ka kalliks maksma minna, kui peaks tõsisem õnnetus juhtuma. Peale selle jätab tilkuv kraan või loputuskast, kust WCpotti lakkamatult vett niriseb, oma jälje ka kommunaalkulude arvele.

Kehv küttesüsteem. Külmade ilmadega on üks tõsiseid muresid torustiku külmumine. Et seda ei juhtuks, tuleb veenduda, et tehnilise ruumi temperatuur püsib töökindla termostaadi või toru külmumiskaitse abil õigel tasemel ning tagatud on ka torude piisav soojusisolatsioon. Kui on oodata külmalainet, on üks võimalus jätta kraan tilkuma, sest kui vesi liigub, ei külmu see torustikes nii kiiresti ära. Külma õhu ringluse takistamiseks tuleks sulgeda uksed, õhu sissepääsuavad ja vundamenti jäetud õhutusavad. Kindlasti ei tohiks juba külmunud torusid omal käel sulatama hakata, alati tasub pidada nõu selle ala asjatundjatega või kasutada nende abi.

Võõrad veidrad helid. Kui kraani keerates kostab kummalisi kriuksatusi või paukumist, tasub seda võtta kui hoiatussignaali. Kui äravoolutoru mulksuma või korisema hakkab, on probleem juba käegakatsutav ja äravoolutorude puhastamine tuleks kohe ette võtta, mitte oodata, kuni kodu upub.

Kummaline hais või värv. Kui kraanist voolav vesi pole enam selga ja puhas või eritab kummalist lõhna, on see enamasti märk sellest, et torud on vanaks jäänud. See probleem iseenesest ei kao – tasub lähiaja remondiplaanidesse võtta amortiseerunud torustiku väljavahetamine.