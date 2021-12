Esimesed sammud investorina: hari end ja alusta väikeste tehingutega 

Doktorikraadiga investor ja finantsvaba Kristjan Liivamägi soovitab esimese asjana investeerida aega enda harimisse. „Kui teadmised täielikult puuduvad, siis tasuks läbi lugeda mõned erialased raamatud. Selge on see, et kooliraha tuleb maksta, aga üldjuhul on kooliraha seda väiksem, mida rohkem sa ennast enne selles valdkonnas harinud oled.”