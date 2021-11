Tarbija E-POODNIK PALJASTAB: 7 trikki, mille abil veebikauplused sind ostma meelitavad Õhtuleht Rahatarkus , täna 06:36 Jaga: M

GALERII

Emotsioon loeb ja sestap on e-poe kõige tähtsam kriteerium selle mugavus. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Traditsioonilistes poodides kasutatakse kümneid viise, et tooteid inimestele parimal võimalikul viisil näidata – toodete asetus lettidel ja vaateakendel on täpselt paika timmitud. Sama soovivad teha ka e-poed, kuid nende valikus on tuhandeid, mõnikord ka kümneid tuhandeid tooteid, mida näha ja katsuda ei saa, riiete proovimisest või lõhnade nuusutamisest rääkimata.