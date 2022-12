Jäätmevabad jõulud! Nii vähendad oluliselt pühadeaegset prügikogust

Jõulud ja laiemalt kogu detsember on aeg, mil kasvab nii tarbimine kui ka jäätmete hulk majapidamises. Et mitte suhtuda sellesse kui jõuludega kaasnevasse paratamatusse, vaata üle oma pühadeaegsed harjumused.

Ära üle mõtle!

On õige, et muutused algavad sinust endast, aga kõike ei saa ega pea tegema korraga. Võta jõule kui võimalust alustamiseks, et jätkata uuel aastal samas tuules ja põhjalikumalt! Kõige tähtsam on siiski olla sulle antu eest tänulik.