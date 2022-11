ILM KISUB KÜLMAKSI! Need asjad tuleks nüüd sõidukil kindlasti üle vaadata

Lisaks auto tehnilisele poolele on tähtis ka ennast talvisteks liiklusoludeks valmis panna. Alustuseks on oluline varuda endale aega, et auto jääst ja lumest enne sõitu puhastada. Tuleb ka arvestada, et jäine ja lumine tee muudab liikluse aeglasemaks, mille tõttu sihtkohta jõudmine võtab aega. Ära unusta hoida suuremat pikivahet ja väldi järske manöövreid!