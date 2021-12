KORGIGA VÕI KORGITA? Kuidas siis ikkagi tuleks pudelid taaraautomaati pista? 

Pakendiseaduse § 20 lg 4(2) sätestab, et lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõutele. Kas see tähendab, et selle alla kuulub ka pudelikork? „Plastpudelid tuleks kaupluse taagatagastuspunktis masinasse tagastada koos korgiga. Kork on pakendi osa ning taaskasutatav materjal, mistõttu on selle eemaldamine ja prügikasti viskamine taaskasutatava ressursi raiskamine,“ selgitab Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke. Halvimal juhul saastavad korgid loodust ning võivad olla ohuks lindudele ja loomadele.