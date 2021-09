Raha ÜLLATAVALT LIHTNE! 7 nippi, kuidas ka väikese sissetuleku juures raha kõrvale panna Kogumispäevik , täna 08:10 Jaga: M

Säästmine on elustiil, mille puhul ei loe sissetuleku suurus, vaid suhtumine. Foto: Dom J / Pexels

Sageli arvatakse, et säästa suudavad vaid need, kellel on väga suured sissetulekud. Tegelikult on võimalik lihtsate nippide abil säästa ka väiksema sissetuleku juures. Populaarse rahatarkuse grupi #Kogumispäevik liikmed jagavad oma nõuandeid, kuidas edukalt raha kokku hoida.