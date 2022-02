Tööelu 10 suurepärast põhjust, miks veel küpses eas õppima minna Epp Reinmets , täna 08:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Teadmiste omandamine tekitab sinus erilise tunde. Foto: RF._.studio / Pexels

Kunagi pole hilja õppida! See tõde kehtib praegu rohkem kui iial varem, sest me kõik võime elada saja-aastaseks. Arvuta nüüd ise, kui palju vitaalseid aastaid sul ees on – mis tähendab, et on aega õppida selgeks veel üks amet või täiendada olemasolevat. Selleks on kümme head põhjust!