Lugeja mure: ülemus loeb minu töö e-posti! Kas ta tohib seda teha? 

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar ütleb, et tööandjal ei ole keelatud lugeda töötaja töiselt e-postiaadressilt kirju, kui see on vajalik. „Näiteks võib seda teha juhul, kui töötaja on haigestunud või puhkusel, kuid tööandjal on vaja kindlat informatsiooni, mis on laekunud just töötaja e-posti aadressile,“ täpsustab Kaar. „Kui aga tööandja on oma käitumisega riivanud töötaja või kolmandate isikute õigusi, tuleks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.“